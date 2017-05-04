Информацию об обрушении платформы на Курском вокзале опровергли в МЖД

Фото: ТАСС/Сергей Узаков

Информация о платформе, которая якобы обрушилась в зоне прибытия электричек Горьковского направления на Курском вокзале не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Ранее сообщения об обрушении появились в СМИ и социальных сетях. Как пояснили представители железнодорожной магистрали, край платформы № 10 на вокзале был демонтирован для проведения ремонта. Работы проходят по плану и в соответствии с традиционными технологиями.

В МЖД отметили, что срезанный край платформы не угрожает безопасности движения поездов и пассажиров.