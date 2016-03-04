Электрички Савеловского направления следуют с увеличенными интервалами

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Несколько электричек Савеловского направления следуют из Москвы с увеличенным интервалом из-за неисправности поезда стороннего перевозчика, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

"Сегодня в 15:00 на перегоне Москва-Бутырская – Бескудниково Савеловского направления МЖД по техническим причинам был остановлен пригородный электропоезд, направлявшийся в Дмитров", – говорится в сообщении.

Железнодорожники отбуксировали состав с помощью вспомогательного локомотива.

В пресс-службе уточнили, что в связи с инцидентом с увеличенным интервалом следуют в том числе два аэрокспресса.

Напомним, накануне вечером из-за несчастного случая сбой в движении электричек произошел на Рижском направлении МЖД. На станции Тушино под поезд попала женщина, переходившая пути в неположенном месте.