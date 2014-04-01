Перед началом дачного сезона в Москве отмоют пригородные электрички

Фото: ИТАР-ТАСС

В МЖД начали подготовку электричек к летним пассажирским перевозкам.

Как сообщает пресс-служба компании, сейчас отмываются кузовы вагонов, очищаются плафоны, панели, диваны и стекла, стираются надписи. В электричках старой конструкции отмывается межстекольное пространство двухслойных окон. Кроме того, ремонтируется обшивка диванов или кресел, багажных полок, крючков, ручек диванов, заменяется покрытие пола и стен, устраняется неисправность системы радиооповещения в салонах.

"Особое внимание уделяется состоянию колесных пар, рам тележек, сцепных устройств, системе связи пассажиров с локомотивной бригадой и прочему оборудованию, связанному с обеспечением экстренной эвакуации пассажиров, пожарной сигнализации и пожаротушения", - говорится в сообщении.



Кроме того, специалисты проверят работу сигнальных ламп, прожекторов, а также систему вентиляции, кондиционирования и освещения.

Отмечается, что в этом году весеннему осмотру подлежит 406 электропоездов (4274 вагона), 53 автомотрисы и 45 рельсовых автобусов.

Напомним, с 1 апреля ответственность за уборку электричек и станционных платформ перейдет к Центральной пригородной пассажирской компании. Ранее этим занимались сами Российские железные дороги.

