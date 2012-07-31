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Происшествия

31 июля 2012, 17:31

"Российская газета": среда, 1 августа 2012 года

МВД суды поправки утилизационные сборы свежая пресса

Минпромторг опубликовал ставки утилизационных сборов

Автомобилю оплатили старость

Минпромторг опубликовал проект постановления правительства об утилизационном сборе. В нем установлены базовые ставки, коэффициенты и формула расчета сборов на новые и подержанные автомобили всех категорий - от легковых до грузовых и пассажирских, - которые обязаны будут платить импортеры и граждане, ввозящие новые иномарки.

Татьяна Зыкова, Татьяна Шадрина, "Российская газета"

В Москве — новый главный следователь полиции

Генералов освободили

Владимир Путин своим указом освободил от должности несколько высокопоставленных руководителей МВД России. Своих должностей лишились начальник Управления оперативно-разыскной информации МВД, начальник Главного управления вневедомственной охраны МВД, замначальника Следственного департамента МВД, замначальника Главного управления МВД России по Москве. Этим же указом президент России назначил главу следственного столичного полицейского главка генерал-майора полиции Владимира Морозова.

Михаил Фалалеев, "Российская газета"

В МВД разъяснили, как подавать заявления

Разрешите сообщить

Министерством внутренних дел утвержден административный регламент, регулирующий прием, регистрацию и разрешение заявлений и сообщений людей. "Российская газета" публикует ведомственную инструкцию, в которой детально разъясняется, как, когда и к кому может обратиться любой человек, желающий что-либо сообщить о происшествии, преступлении или правонарушении.

Михаил Фалалеев, "Российская газета"

Закон разрешил отдавать электронные вещдоки до суда

Следствие с возвратом

"Российская газета" публикует поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, разрешающий людям копировать информацию с электронных носителей, изъятых правоохранителями.

Владислав Куликов, "Российская газета"

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