Полицейскую охрану планируется снять более чем с трех тысяч объектов

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

МВД собирается снять полицейскую охрану с более чем трех тысяч объектов. Таким образом в 13 раз сократится число постов вневедомственной охраны в госучреждениях, сообщил журналистам глава ведомства Владимир Колокольцев.

Посты при этом останутся только на критически важных объектах в соответствии с распоряжением правительства. "Мы предлагаем кардинально сократить количество стационарных постов полиции на объектах органов государственной власти и учреждений культуры", - приводит слова Колокольцева "Интерфакс".

Сейчас насчитывается около 3,5 тысяч объектов под охраной МВД, оставить же планируется 262 из них только на критических объектах. "Все остальные объекты, подлежащие обязательной охране, планируется передать в оперативное обслуживание организациям ведомственной охраны, ФГУП "Охрана" и негосударственным охранным фирмам", - резюмировал Владимир Колокольцев.

Он также добавил, что сокращения в министерстве внутренних дел не затронут штаты специальных подразделений полиции.

"В целях минимизации возможных негативных последствий необходимо исключить из сокращения имеющиеся штаты специальных подразделений полиции, а также территориальных органов МВД на районном уровне. На районном уровне у нас не должна быть сокращена ни одна единица", - сказал Колокольцев.

По его словам, перераспределения могут произойти внутри самих районных отделов. "Некоторые руководители должны сделать выбор - либо продолжить работу на должности оперуполномоченного, участкового, либо другие занять должности, но в целом штатная численность не должна сократиться ни на одну единицу. Это службы, которые работают с населением, трогать их категорически нельзя", - заявил министр.