Сокращения в МВД не затронут спецподразделения – Колокольцев

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Сокращения в министерстве внутренних дел не затронут штаты специальных подразделений полиции. Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев.

"В целях минимизации возможных негативных последствий необходимо исключить из сокращения имеющиеся штаты специальных подразделений полиции, а также территориальных органов МВД на районном уровне. На районном уровне у нас не должна быть сокращена ни одна единица", – цитирует Колокольцева Агентство "Москва".

По словам главы МВД, перераспределения могут произойти внутри самих районных отделов. "Некоторые руководители должны сделать выбор: или продолжить работу на должности оперуполномоченного, участкового, или занять другие должности. Но в целом штатная численность не должна сократиться ни на одну единицу. Это службы, которые работают с населением, трогать их категорически нельзя", – заявил Владимир Колокольцев.

Ранее и.о. начальника управления по организации деятельности участковых уполномоченных ГУ МВД по Москве Олег Нестеров заявил, что в столице не планируют сокращать участковых.

По его словам, такой вопрос даже не поднимался. "Сейчас в Москве работает более 2600 участковых уполномоченных. Служба не укомплектована. На сегодняшний день мы готовы принимать на службу граждан с юридическим образованием", – сказал Нестеров.

Напомним, Министерство внутренних дел с 1 февраля приостановило набор сотрудников. Изменения в кадровой политике связаны с оптимизацией штатной численности МВД. При этом приказа о сокращении численности, о котором ранее сообщали СМИ, не существует – в полиции отметили, что ликвидировать будут незанятые места.

Также сообщалось об объединении ФМС, ФСКН и МВД – функции двух первых ведомств планировалось передать полиции. Инициатором предложения выступил Минфин, который настаивал на оптимизации расходов.

Предполагалось, что часть бывших сотрудников ФСКН войдет в состав уголовного розыска, а контроль за легальным оборотом наркотиков возьмет на себя Минздрав. Функции ФМС должны были разделиться так: вопросами трудовой миграции займется Минтруда, оставшиеся сотрудники миграционной службы перейдут на службу в новое паспортно-визовое управление МВД.

Однако позднее глава Федеральной службы по наркоконтролю Виктор Иванов заявил, что ФСКН продолжит работу как самостоятельное ведомство.