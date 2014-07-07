МОК утвердил трех кандидатов на право принять зимнюю Олимпиаду-2022

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Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) официально утвердил Осло (Норвегия), Алма-Ату (Казахстан) и Пекин (Китай) кандидатами на право принять зимние Олимпийские игры 2022 года, сообщает Р-Спорт.

Ранее от борьбы за зимнюю Олимпиаду-2022 отказались Стокгольм (Швеция), Краков (Польша) и Львов (Украина). Выборы места проведения Игр-2022 состоятся на сессии МОК, которая пройдет в Малайзии 31 июля 2015 года.

Инспекционные поездки по городам, претендующим на проведение Игр-2022, стартуют в начале следующего года. Главой оценочной комиссии МОК является президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

Зимняя Олимпиада-2018, напомним, пройдет в южнокорейском Пхенчхане.