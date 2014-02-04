МОЭСК выявил более 3 000 случаев незаконного потребления электричества

Фото: ИТАР-ТАСС

В 2013 году МОЭСК выявил незаконное потребление электроэнергии на сумму более 1,7 млрд рублей. Это в 2,2 раза выше уровня предыдущего года, сообщили в пресс-службе компании.

В прошлом году "Московская объединенная электросетевая компания" в рамках акции "Честный киловатт" провела 4 967 рейдов по выявлению случаев несанкционированного присоединения к сетям и безучетного потребления электроэнергии.

По итогам рейдов было составлено 3 093 акта о безучетном потреблении электрической энергии на 373,6 млн кВтч, что на 66% выше уровня 2012 года.

В 2013 году по фактам незаконного потребления электроэнергии, то есть без договора с энергосбытовой компанией, работники МОЭСК составили 3 106 актов на 404,1 млн кВтч на общую сумму 1,7 млрд рублей.

В компании отметили, что ущерб от несанкционированного потребления электроэнергии частично компенсируется денежными средствами, полученными по актам о неучтенном электропотреблении.