Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 сентября 2013, 15:15

Город

Отопление включили в 74% жилых домов – МОЭК

Отопление включили практически во всех школах и поликлиниках столицы

В большинстве социальных учреждений Москвы уже появилось отопление. По данным МОЭК на утро 23 сентября батареи стали теплыми в 97,5 % школ и 97,2 % детских учреждений, 89% больниц и 92,2% поликлиник. Кроме того, теплом обеспечено 74% жилого фонда столицы.

В целом включить отопление в зданиях жилищной и социальной сферы планируется в первые три дня после начала отопительного сезона, который стартовал 21 сентября, сообщает пресс-служба Московской объединенной энергетической компании.

Ссылки по теме


При этом отмечается, что в этом году отопительный сезон начался существенно раньше, чем обычно. Это связано с тем, что температура воздуха ниже средних многолетних значений. Как отмечают в МОЭКе, взаимодействие с местными органами власти проходит значительно слаженнее по сравнению с прошлым годом.

Сайты по теме


МОЭК отопление

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика