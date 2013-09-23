Отопление включили в 74% жилых домов – МОЭК

Отопление включили практически во всех школах и поликлиниках столицы

В большинстве социальных учреждений Москвы уже появилось отопление. По данным МОЭК на утро 23 сентября батареи стали теплыми в 97,5 % школ и 97,2 % детских учреждений, 89% больниц и 92,2% поликлиник. Кроме того, теплом обеспечено 74% жилого фонда столицы.

В целом включить отопление в зданиях жилищной и социальной сферы планируется в первые три дня после начала отопительного сезона, который стартовал 21 сентября, сообщает пресс-служба Московской объединенной энергетической компании.

При этом отмечается, что в этом году отопительный сезон начался существенно раньше, чем обычно. Это связано с тем, что температура воздуха ниже средних многолетних значений. Как отмечают в МОЭКе, взаимодействие с местными органами власти проходит значительно слаженнее по сравнению с прошлым годом.