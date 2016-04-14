В столице заработал онлайн-сервис с графиком отключения горячей воды

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Отключения горячей воды в Москве начнутся 10 мая. С графиком отключения можно ознакомиться на сайте МОЭК, сообщает пресс-служба ведомства. Для этого необходимо ввести в поле поиска название улицы и номер дома.

Для того чтобы узнать дату и сроки отключения горячей воды в вашем доме, необходимо ввести в поле поиска название улицы и номер дома либо, воспользовавшись поиском по округу, выбрать эти параметры во всплывающих полях.

Если пользователь не может найти свой адрес с помощью информационного сервиса на сайте, это означает, что за горячее водоснабжение и отопление данного дома отвечает другая организация.

Специалисты проведут профилактику, диагностику и капитальный ремонт на тепловых станциях и центральных тепловых пунктах. Работами будут охвачены 70 тысяч зданий, в том числе около 30 тысяч жилых домов.

Как подписаться на рассылку по отключению воды

Напомним, летние профилактические работы пройдут в 12 районных, 11 квартальных тепловых станций и 80 малых котельных и почти в 10 тысячах тепловых пунктов.

В ходе работ проведут гидравлические и температурные испытания тепловых сетей общей протяженностью 15,5 тысячи километров. Также планируется переложить почти 189 километров теплосетей.

Горячую воду в столице не отключают более, чем на 10 дней. Так, в 284 зданиях, в том числе в 141 жилом доме горячее водоснабжение отключат на срок от одного до девяти дней.