В столице заработала единая "горячая линия" по вопросам отопления

Фото: ИТАР-ТАСС

С 1 ноября в ОАО "МОЭК" начала работать единая "горячая линия" по вопросам отопления и горячего водоснабжения. Она была открыта в связи с объединением компании с ОАО "МТК".

Получить консультацию специалистов можно по телефону 8 (495) 662-50-50. С понедельника по четверг "горячая линия" работает с 8.00 до 21.00, в пятницу – с 8.00 до 19.45.

В остальное время диспетчерская работает в режиме "Обратный звонок". На автоответчике необходимо оставить сообщение с фамилией и именем, адресом и телефоном для связи. Оператор контакт-центра перезвонит в рабочее время, сообщает пресс-служба компании.

Напомним, в октябре в каждом округе Москвы были открыты свои "горячие линии" по вопросам отопления.