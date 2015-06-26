Форма поиска по сайту

26 июня 2015, 16:56

Никита Михалков одобрил уместное использование мата в кино

Фото: m24.ru/ Александр Авилов

Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков рассказал о своей позиции по отношению к мату в кино, сообщает агентство "Интерфакс".

Михалков отметил, что будет защищать фильмы, где присутствует нецензурная лексика.

На встрече с журналистами в рамкаха 37-го Московского фестивался режиссер прокомментировал обилие мата в фильме Василия Сигарева "Страна Оз": "Я буду защищать право художника защищать ту лексику в своем фильме, которую он использует, если эта необходимость доказана – не на трибуне, но самим художественным произведением".

Также Михалков заметил, что в быту ненормативную лексику он не приемлет: "Мне омерзителен бытовой мат. Но в то же время я уверен, что мат – это часть русского языка. Конечно, когда "бляканье" и "еканье" становится в кино бесконечным, меня это не трогает".

