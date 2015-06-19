Жаклин Биссет получила награду ММКФ "Верю!" за актерское мастерство

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Приз 37-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) "За покорение вершин актерского мастерства" имени Константина Станиславского "Верю!" получила английская актриса Жаклин Биссет, передает МИА "Россия Сегодня".

Награду вручил актер Максим Аверин на церемонии открытия кинофестиваля в театре "Россия" в пятницу вечером.

Как отмечают очевидцы, Биссет вышла на сцену прихрамывая – она извинилась перед гостями церемонии и пояснила, что упала в Москве в первый день своего приезда.

"Я столько потрясающих русских фильмов не видела, потому что в Лос-Анджелесе, где я живу, нет такой возможности, мне предстоит все наверстать", – добавила актриса.

Жаклин Биссет – обладательница "Золотого глобуса", Ордена Почетного Легиона, награды фестиваля в Локарно.

Приз за актерские работы имени Константина Станиславского "Верю!" в разное время получили Джек Николсон, Мерил Стрип и Харви Кейтель, Жерар Депардье, Катрин Денев и другие.

Отметим, что открыл ММКФ в этом году фильм председателя жюри Жан-Жака Анно "Тотем волка". ММКФ будет проходить до 26 июня. В программу фестиваля вошли фильмы из России, Франции, Испании, Ливана, Ирана, Болгарии, Финляндии, Сербии и других стран.

По красной дорожке на церемонии прошли: жюри во главе с французским режиссером Жаном-Жаком Анно, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, глава департамента кинематографии Минкультуры РФ Вячеслав Тельнов. Также присутствовали режиссеры Андрей Прошкин, Резо Гигиниешвили и актеры Артем Михалков, Ирина Мирошниченко, Светлана Ходченкова. Не обошел вниманием событие и кутюрье Вячеслав Зайцев.