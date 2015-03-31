Рабочие отравились метаном в подземном коллекторе около МКАД

Фото: ТАСС/Людмила Рубцова

Четверо рабочих отравились метаном в подземном коллекторе в Подмосковье возле торгового центра "Синдика", расположенного недалеко от МКАД, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Московской области.

Как уточняется, рабочие проводили плановый осмотр подземного коллектора в районе 56-го километра МКАД. Один из мужчин почувствовал себя плохо и ему на помощь пришли другие рабочие. Все пострадавшие госпитализированы с признаками отравления так называемым "болотным газом".

По предварительным данным, причиной инцидента стало нарушение техники безопасности.

Это не единственный случай отравления людей в коллекторах. Так, в мае прошлого года при проведении работ в водопроводном коллекторе в Балашихе болотным газом насмерть отравились трое рабочих.

Еще один подобный инцидент произошел в феврале 2014 года. Тогда на юге Москвы газом в канализационном колодце отравились шестеро рабочих из Таджикистана. Все они были госпитализированы.

В ноябре 2013 года четверо рабочих надышались ядовитыми парами в ЗАО при проведении работ по гидроизоляции подвальных помещений строящегося жилого комплекса. Они также были госпитализированы.