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29 декабря 2014, 15:11

Пропуска для фур не будут оформлять в новогодние праздники

МКАД дороги грузовики фуры оформление документов пропуска

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

С 1 по 11 января столичные власти не будут оформлять пропуска для грузовиков на МКАД, сообщает пресс-служба ГКУ "Центр организации дорожного движения".

В учреждении отмечают, что заявки необходимо подавать заблаговременно и только в электронной форме.

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Напомним, большегрузным машинам массой от 12 тонн запрещается въезжать на кольцевую автодорогу с 6.00 до 22.00, а с мая по октябрь ограничение действует с 6.00 до 24.00 по пятницам, субботам, воскресеньям, а также в предпраздничные и праздничные дни.

Также действует дневной въезд на ТТК и внутри него машинам грузоподъемностью более 1 тонны.

В июле 2014 года Центр организации дорожного движения сообщал, что после введения ограничений МКАД поехала быстрее на 7%.

Кроме того, с 1 сентября 2015 года будет запрещен въезд на МКАД неэкологичных грузовиков с двигателями класса ниже Евро-2, а также движение в пределах ТТК грузовых машин ниже Евро-3.

Как оформить разрешение на въезд

Пропуск можно оформить через портал pgu.mos.ru или на M24.ru. Документ предоставит право на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения его движения. Для того, чтобы это сделать, нужно зарегистрироваться на портале госуслуг и подать заявление в электронном виде.

Подача заявления осуществляется в несколько шагов: заявление на оказание услуги, реквизиты правообладателя ТС, сведения о транспортных средствах, маршрут перевозки, подтверждающие документы и предварительная запись. Для получения права проезда для фуры необходимо:

  • выбрать между разовым и годовым пропуском;
  • выбрать зону ограничения передвижения автотранспорта;
  • указать необходимое количество пропусков;
  • указать причину въезда в дневное время, выбрать вид перевозки;
  • указать паспортные данные на себя и на автомобиль;
  • добавить маршрут.

Пропуск с правом на проезд грузового автотранспорта выдается бесплатно. Оформление годового пропуска займет 14 дней, а оформление разового разрешения займет 3 часа.

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