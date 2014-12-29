Пропуска для фур не будут оформлять в новогодние праздники

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С 1 по 11 января столичные власти не будут оформлять пропуска для грузовиков на МКАД, сообщает пресс-служба ГКУ "Центр организации дорожного движения".

В учреждении отмечают, что заявки необходимо подавать заблаговременно и только в электронной форме.

Напомним, большегрузным машинам массой от 12 тонн запрещается въезжать на кольцевую автодорогу с 6.00 до 22.00, а с мая по октябрь ограничение действует с 6.00 до 24.00 по пятницам, субботам, воскресеньям, а также в предпраздничные и праздничные дни.

Также действует дневной въезд на ТТК и внутри него машинам грузоподъемностью более 1 тонны.

В июле 2014 года Центр организации дорожного движения сообщал, что после введения ограничений МКАД поехала быстрее на 7%.

Кроме того, с 1 сентября 2015 года будет запрещен въезд на МКАД неэкологичных грузовиков с двигателями класса ниже Евро-2, а также движение в пределах ТТК грузовых машин ниже Евро-3.