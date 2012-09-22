Пожарные потушили горящее здание в Люберцах

Фото: ИТАР-ТАСС

Пожарные ликвидировали открытое горение в офисном здании, расположенном на 14-м километре МКАД в Люберцах. Пострадал один человек, жертв нет.

Пожар в трехэтажном офисно-складском помещении начался около 11 утра. Началось с возгорания кровли, однако затем огонь перекинулся на все строение. Пожару был присвоен повышенный номер сложности. В тушении огня была задействована авиация.

По данным областного МЧС, произошло обрушение кровли в здании склада на площади 1500 кв. метров, чуть позже обрушилась кровля офисного здания на площади 800 кв. метров.

В 13.57 пожар был локализован - к этому моменту его площадь составила 3000 кв. метров. В 14.40 вертолеты завершили сбросы воды, в14.50 площадь открытого горения сократилась до 500 кв. метров, а в 15.00 горение было ликвидировано.

При пожаре пострадала женщина - она была госпитализирована в Люберецкую больницу с отравлением угарным газом.

Как сообщают читатели М24, сильный запах гари от пожара ощущается во многих районах города – в частности, в Восточном Бирюлево, в окрестностях Коломенского парка и станции метро Южная.

Кроме того, в районе 14-го километра МКАД из-за скопления пожарной техники было сильно затруднено автомобильное движение.

В ликвидации пожара было задействовано 92 человека и 27 единиц техники, в том числе три вертолета: 2 вертолета Ка-32 от МЧС России; 1 вертолет Ми-8 от администрации Московской области.