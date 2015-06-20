Участок с провалом грунта на МКАД укрепят металлическими сваями

Фото: Агентство "Москва"

Продолжаются восстановительные работы на 24-м километре МКАД, где сегодня утром произошло обрушение дорожного участка. Провал грунта случился из-за дождей и сброса воды под проезжей частью. Чтобы избежать повторного провала, рабочие укрепят участок дороги металлическими сваями, а дыру в дорожном полотне зальют цементом, передает телеканал "Москва 24".

Работы планируется завершить до конца вечера в субботу.

Тем временем, на дороге сохраняются затруднения в движении автомобилей и общественного транспорта, хотя затор уже не такой сильный. По словам очевидцев, от Капотни до Каширского шолссе по МКАД можно доехать 40 минут, а не за два часа, как это было ранее.

Напомним, около 7.30 утра на 24-м километре МКАД обвалился грунт из-за дождей и сброса воды. По данным замначальника управления по гражданской защите ЮАО ГУ МЧС по Москве Андрея Дорофеева, в том районе ехал грузовик, водитель увидел перед собой препятствие в виде углубления, но не смог затормозить. Проехал его и за ним уже произошло обрушение.

Из-за ЧП на Московской кольцевой образовался затор длиной около 10 километров – от улицы Верхние Поля до развязки с Каширским шоссе.