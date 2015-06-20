Провал грунта на МКАД произошел из-за дождей и сброса воды

Фото: Агентство "Москва"

Грунт на 25-м километре МКАД обвалился из-за дождей и сброса воды, сообщил телеканалу "Москва 24" заммэра по вопросам ЖКХ Петр Брюков.

"Идет сброс воды от области, от крупного торгового центра, и дальше в сторону магистрального водостока. И в этом месте, видимо, произошел пролом. Были сильные дожди, и под проломом произошел подмыв", - сказал чиновник.

В настоящее время котлован укрепляют и рабочие приступают к ликвидации порыва.

По данным замначальника управления по гражданской защите ЮАО ГУ МЧС по Москве Андрея Дорофеева, в том районе ехал грузовик, водитель увидел перед собой препятствие в виде углубления, но не смог затормозить. Проехал его и за ним уже произошло обрушение.

Напомним, из-за ЧП на Московской кольцевой образовался затор длиной около 10 километров – от улицы Верхние Поля до развязки с Каширским шоссе. Обвал произошел около 7.30.

Движение в том районе перекрыто по двум полосам по внутренней стороне МКАД. По первой, четвертой и пятой полосам движение открыто.

Последний раз подобный инцидент произошел 20 мая – на улице Покровка просел грунт, в результате чего образовалась яма.

По словам специалистов, это могло случиться из-за перекладки коммуникаций в Девяткином переулке.