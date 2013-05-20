Форма поиска по сайту

20 мая 2013, 17:38

Город

На 41-м километре МКАД горит павильон со стройматериалами

В районе пересечения МКАД и Калужского шоссе (41-й километр) горит двухэтажный торговый павильон, который находится на территории строительной ярмарки "Мельница".

Как сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МЧС, площадь возгорания уже превысила 1,5 тысячи квадратных метров, к тушению огня привлечены два вертолета.

По предварительной информации, в результате происшествия жертв и пострадавших нет.

Огонь был локализован в 19.26.

Причины пожара устанавливаются.

Отметим, что это уже не первый подобный случай на рынке "Мельница" - весной 2012 года на ярмарке также горел павильон. Тогда площадь пожара составила 30 квадратных метров, никто не пострадал.

