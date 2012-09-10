Форма поиска по сайту

Новости

Новости

10 сентября 2012, 15:57

Общество

В Москве вблизи МКАД столкнулись три грузовика и легковушка

фото: ИТАР-ТАСС

В результате столкновения трех грузовиков и легковушки на Симферопольском шоссе Москвы пострадали три человека. Среди них есть ребенок.

Дорожная авария произошла днем 10 сентября неподалеку от МКАД, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Травмы различной степени тяжести получили находившиеся в легковом автомобиле. Ребенка, у которого предварительно диагностировали сотрясение мозга, с места происшествия в столичную клинику транспортировал вертолет.

Сотрудники дорожной полиции выясняют причину ДТП и степень вины его участников.

МКАД дети авария дтп

