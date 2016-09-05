Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 сентября 2016, 17:53

Город

Строительные работы в центре Москвы завершат к Дню города

Фото: gbuador.ru

Почти девять миллионов квадратных метров дорог отремонтировали в столице с начала года, передает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя ГБУ "Автомобильные дороги".

Эта цифра включает в себя работы не только по капитальному ремонту в рамках программы "Моя улица", но и по текущему.

Также к середине октября планируется отремонтировать 84 объекта на МКАД. "В середине сентября дорожно-ремонтные подразделения ГБУ "Автомобильные дороги" из центра города вновь перейдут на МКАД, где с середины апреля по июнь было завершено 58 объектов", – сообщил собеседник агентства.

В общей сложности к концу сезона дорожное покрытие поменяют на площади около 2,6 миллиона квадратных метров.

Ссылки по теме


Сюжет: Программа "Моя улица"
МКАД дороги ремонт городское хозяйство парки и пешеходные зоны строительство и реконструкция

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика