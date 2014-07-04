В ДТП с участием двух иномарок и фуры на МКАД пострадал один человек

На 64-м км МКАД произошла авария с участием двух иномарок и фуры

Минувшей ночью на внутренней стороне МКАД произошла крупная авария, которую спровоцировал водитель иномарки Volkswagen. Инцидент произошел на 64-м километре московской кольцевой дороги, информирует телеканал "Москва 24".

Сообщается, что водитель легковушки не справился с управлением и на высокой скорости влетел под фуру. От удара Volkswagen закрутило и выбросило на другую иномарку - Mercedes. После этого машина виновника аварии перевернулась. По словам свидетелей, его машину обратно на колеса перевернули очевидцы, водитель Volkswagen был пьян.

Отмечается, что его в тяжелом состоянии доставили в больницу. Остальные участники ДТП не пострадали. Несмотря на позднее время, на внутренней стороне МКАД на протяжении пары километров образовалась пробка.

Следователям предстоит выяснить, действительно ли водитель иномарки Volkswagen в момент аварии был пьян.