МИД опубликовал стоп-лист американцев в ответ на "список Магнитского"

МИД опубликовал ответ на американский "список Магнитского"

Министерство иностранных дел России опубликовало на своем сайте "стоп-лист" американцев, которым запрещен въезд на территорию станы. Это стало ответным шагом на публикацию Вашингтоном "Списка Магнитского".

В список МИДа вошли 18 граждан США. "В отличие от американского, сформированного произвольно, в наш список включены, в первую очередь, те, кто причастен к легализации пыток и бессрочному содержанию заключенных в спецтюрьме Гуантанамо, к арестам и похищениям российских граждан в третьих странах, посягательствам на их жизнь и здоровье", - говорится в сообщении на сайте министерства.

"Война списков - не наш выбор, но не отвечать на откровенный шантаж мы не имеем права. Пора бы политикам в Вашингтоне, наконец, осознать, что выстраивать отношения с такой страной, как Россия, в духе менторства и неприкрытого диктата бесперспективно", - пишет МИД.

Напомним, 6 декабря 2012 года Сенат США принял "закон Магнитского", предусматривающий визовые и финансовые санкции в отношении российских госслужащих, которые попадут в этот список.