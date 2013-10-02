Актеры прочтут прозу Рубиной, Прилепина и Улицкой в МХТ им. Чехова

Фото: ИТАР-ТАСС

В воскресенье, 6 октября, на малой, основной и новой сценах МХТ имени Чехова состоится вечер "Пространство прозы". Его участники – Ирина Мирошниченко, Александр Семчев, Евгения Добровольская, Константин Богомолов, Дарья Мороз – будут читать произведения современников. Посетители услышат тексты Людмилы Петрушевской, Дины Рубиной, Захара Прилепина, Михаила Шишкина и других известных авторов.

Проект "Пространство прозы" стал результатом проведения цикла "Круг чтения", который весной этого года помимо малой и новой сцены провели на основной площадке театра. Также в июне посетителей приглашали на Ночь поэзии. Каждый проект дает возможность познакомиться с современными театральными и литературными деятелями и их творчеством.

"Все три части "Пространства прозы" будут идти одновременно в разных залах. Зрители не смогут свободно перемещаться по театру, но у них будет возможность видеть, что в этот момент происходит на других сценах", - сообщили в МХТ имени Чехова.

Добавим, что мероприятие начнется в 19.00. Стоимость билетов – от 350 до 1500 рублей.