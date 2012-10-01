1 октября исполнилось 85 лет со дня рождения Олега Ефремова

Олег Ефремов. Фото: ИТАР-ТАСС

1 октября 1927 года родился выдающийся актер и режиссер, народный артист СССР Олег Ефремов. Сегодня одному из создателей театра "Современник" могло бы исполниться 85 лет.

"По сей день Ефремов - наш учитель, наш вождь, - сказала ИТАР-ТАСС нынешний худрук "Современника" Галина Волчек. - Наша любовь и верность ему бесконечны".

В честь выдающегося театрального деятеля 30 сентября в Московском Художественном театре прошел вечер памяти, а сегодня, 1 октября, здесь дадут "Чайку" в постановке Ефремова. Также к юбилейной дате в МХТ была открыта выставка, посвященная актеру.

Олег Ефремов родился в Москве. Вырос в большой коммуналке на Арбате. Его отец работал бухгалтером в системе ГУЛАГа, и часть детства будущий актер провел в лагерях Воркуты. В 1945 году он поступил в Школу-студию МХАТ. Чуть позже, собрав выпускников студии, Ефремов создал театр "Современник". В 1970 году он перешел в Московский Художественный театр, а после его разделения в 1987 году возглавил МХТ имени Чехова, где проработал 31 год.

Ефремов работал и в кино. Он снялся в десятках фильмов, среди которых "Берегись автомобиля", "Три тополя на Плющихе", "Гори, гори, моя звезда", "Здравствуй и прощай", "Война и мир", "Айболит-66" и многие другие.

Скончался Олег Ефремов в 2000 году и был похоронен на Новодевичьем кладбище. Сегодня поклониться памяти сюда придут его родные, друзья, коллеги и поклонники.