Константин Райкин откроет свою школу сценического искусства

Константин Райкин. Фото: ИТАР-ТАСС

Актер и руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин сообщил, что собирается отказаться от преподавания в школе-студии МХАТ. Причина в том, что весной следующего года откроется его собственная школа сценического искусства.

"Собственная школа всегда была моей мечтой, - рассказал Райкин. – У "Сатирикона" за двадцать пять лет сформировался собственный творческий почерк, и для того, чтобы не сдавать позиции, мне постоянно нужны кадры. Поэтому, даже преподавая во МХАТе я воспитывал студентов под себя, для своего театра. В собственной школе мне будет делать это удобнее.

В школе артист планирует открыть четыре факультета: актерское искусство, светотехнический, менеджмент и звукорежиссура. Обучение на актерском факультете будет бесплатным, а на трех других – платным, пишет газета "Вечерняя Москва".

Высшая школа сценического искусства будет частью Центра Культуры, искусств и досуга имени Аркадия Райкина, который также откроется в начале следующего года. Помимо школы, в центре планируется создание театральной гостиницы и Открытого театра для проведения городских праздников.

"Сатирикон" сейчас очень похож на меня – такой же неказистый снаружи и добрый внутри. Так вот, я хочу, чтобы новый театр перестал быть похожим на меня внешне и был красив со всех сторон. Надеюсь, у меня это получится", – заключил Константин Райкин.

