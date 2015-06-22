Москвичи смогут следить за безопасностью своих квартир онлайн

Фото: ТАСС/Антон Тушин

В Москве запустили приложение для смартфонов, которое позволит просматривать изображение с видеокамер, установленных в квартире, в режиме реального времени или в записи.

Для того, чтобы организовать видеонаблюдение, нужно взять в аренду или купить у оператора специальные IP-камеры с поддержкой подключения Plug and Play. При этом можно установить дома несколько камер одновременно. Для активации сервиса необходимо авторизоваться в "Личном кабинете абонента" и зарегистрировать идентификатор видеокамеры.

Приложения можно бесплатно скачать в Apple App Store и в Google Play.

Видеоархив с каждой конкретной камеры будет храниться от семи дней до месяца, в зависимости от выбора пользователя. Просматривать записи можно через мобильное приложение или специальный веб-интерфейс в "Личном кабинете абонента" после авторизации.

Услуга домашнего видеонаблюдения доступна всем частным абонентам МГТС, которым предоставляется широкополосный доступ в интернет по технологии GPON, сообщает пресс-служба компании.

Сейчас с помощью роутера GPON компания предоставляет в квартиры несколько услуг: телефонную связь, интернет и телевидение. Сам роутер устанавливается в квартиры бесплатно, житель оплачивает только конкретные предоставленные ему услуги. Например, счет за пользование интернетом или телевизором приходит в едином счете МГТС.



Как уточняется, услуга до конца 2015 года будет бесплатной. Однако пользователю понадобится заплатить за арену оборудования 540 рублей и получить доступ к видеоархиву, что обойдется от 200 до 600 рублей в месяц.

Как поясняют в компании, такой сервис будет полезен москвичам, которым нужно присматривать за маленькими детьми или престарелыми родственниками, а также наблюдать за квартирой в свое отсутствие.

Напомним, в столице сейчас работают три оператора, предоставляющие услуги видеонаблюдения в жилых домах. Это "Ростелеком", МГТС и "Акадо". Департамент информационных технологий города заключил с подрядчиками в декабре 2014 года договоры на пять лет.

По условиям контракта, компании устанавливают видеонаблюдение во дворах и на первых этажах в подъездах около лифта. Изображение с этих камер передают в Единых центр хранения данных в ДИТ. Также изображение с этих камер получат москвичи на экраны своих телевизоров. По данным ДИТ, в этом году доступ к изображению получат жители всех округов, кроме Западного, Центрального и Зеленоградского.