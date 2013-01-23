Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 января 2013, 15:51

Политика

Многофункциональным центрам перейдет часть услуг ГИБДД

Фото: ИТАР-ТАСС

Многофункциональным центрам (МФЦ) перейдет часть услуг ГИБДД. В частности, как рассказал на расширенной коллегии ГУ МВД России по Москве мэр Москвы Сергей Собянин, в них можно будет обменять водительские права старого образца на новые.

Ссылки по теме


"Я полагаю, с учетом постоянно растущих объемов будет расти проблема очередей и комфортного обслуживания москвичей. Поэтому необходимо более активно развивать информационные услуги, а также принять решения о переносе оказания части услуг Госавтоинспекции в городские МФЦ, которые уже в этом году покроют большую часть города", - заявил Собянин.

По его словам Собянина, в настоящее время в городе зарегистрировано более 4 миллионов автомобилей, и многие москвичи получают и меняют водительские права, сообщает информационный центр правительства Москвы.

Сайты по теме

Сюжет: Госуслуги в Москве
МФЦ информационный центр правительства Москвы власть Сергей Собянин
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика