Многофункциональным центрам перейдет часть услуг ГИБДД

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Многофункциональным центрам (МФЦ) перейдет часть услуг ГИБДД. В частности, как рассказал на расширенной коллегии ГУ МВД России по Москве мэр Москвы Сергей Собянин, в них можно будет обменять водительские права старого образца на новые.



"Я полагаю, с учетом постоянно растущих объемов будет расти проблема очередей и комфортного обслуживания москвичей. Поэтому необходимо более активно развивать информационные услуги, а также принять решения о переносе оказания части услуг Госавтоинспекции в городские МФЦ, которые уже в этом году покроют большую часть города", - заявил Собянин.

По его словам Собянина, в настоящее время в городе зарегистрировано более 4 миллионов автомобилей, и многие москвичи получают и меняют водительские права, сообщает информационный центр правительства Москвы.