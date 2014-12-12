Не требующие личного присутствия услуги МФЦ переведут в электронный вид

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Часть услуг, предоставляемых многофункциональными центрами (МФЦ) и не требующих личного присутствия, будут переведены в электронный вид, сообщила Агентству "Москва" директор ГБУ МФЦ Москвы Елена Громова.
"Речь идет о переводе услуг в электронный вид - за этим будущее. Мы рады всем нашим посетителям, а это порядка 60 тысяч человек в день, но, конечно, нужно думать о том, чтобы как можно больше услуг получать, не выходя из дома.
Мы не планируем вводить никаких ограничений, но будем применять обучение: уже в этом месяце в МФЦ появятся специальные сотрудники, которые будут помогать пользователям пройти этот путь шаг за шагом", - сказала Громова.
По ее словам, обучение начнется и будет продолжаться в течение ближайшего квартала.
"Так мы надеемся снизить нагрузку на наши центры и уделять больше внимания тем, кто придет за теми услугами, которые нельзя получить в электронном виде", - отметил Громова.
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"К такой процедуре, как выдача паспорта это не будет относится никогда, также как и к ряду других услуг, для которых требуется личное присутствие. Но такие услуги, как получение парковочного разрешения, можно и нужно получать в электронном виде", - подчеркнула директор.
Она также добавила, что среднее время ожидания в очередях в многофункциональных центрах на текущей неделе составило четыре с половиной минуты, достигнув нового рекордного значения.
МФЦСейчас в Москве работают 96 МФЦ, обслуживающих 100 районов, в которых проживает 80 процентов жителей Москвы. На территории Троицкого и Новомосковского округов работает два мобильных офиса. Всего столичные МФЦ предоставляют 148 услуг и выдают 248 видов документов. Кроме того, в МФЦ можно поучаствовать в опросах сервиса "Активный гражданин". Московские многофункциональные центры открыты с понедельника по воскресенье, с 8 до 20 часов.
Cтоличные МФЦ постепенно будут переходить на работу под новым брендом "Мои документы". Фирменный стиль офисов "Мои документы" включает единые навигационные стандарты, единое наружное и внутреннее оформление помещений и фасадов зданий, мобильных офисов МФЦ, дорожных знаков, корпоративной одежды сотрудников и так далее.
Недавно для сотрудников МФЦ ввели единый свод правил - "Московский стандарт услуг". Он был вынесен на обсуждение "активных граждан", большинство пользователей сервиса (73 процента участников голосования) одобрили идею ввода такого кодекса. Отныне работники МФЦ будут руководствоваться принципом "Клиент всегда прав", который является краеугольным камнем коммерческих компаний. Всего в тексте стандарта восемь пунктов. Так, работники центров должны будут беречь время клиентов и проявлять дружелюбие к посетителям в любой ситуации.