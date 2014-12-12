Не требующие личного присутствия услуги МФЦ переведут в электронный вид

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Часть услуг, предоставляемых многофункциональными центрами (МФЦ) и не требующих личного присутствия, будут переведены в электронный вид, сообщила Агентству "Москва" директор ГБУ МФЦ Москвы Елена Громова.

"Речь идет о переводе услуг в электронный вид - за этим будущее. Мы рады всем нашим посетителям, а это порядка 60 тысяч человек в день, но, конечно, нужно думать о том, чтобы как можно больше услуг получать, не выходя из дома.

Мы не планируем вводить никаких ограничений, но будем применять обучение: уже в этом месяце в МФЦ появятся специальные сотрудники, которые будут помогать пользователям пройти этот путь шаг за шагом", - сказала Громова.

По ее словам, обучение начнется и будет продолжаться в течение ближайшего квартала.

"Так мы надеемся снизить нагрузку на наши центры и уделять больше внимания тем, кто придет за теми услугами, которые нельзя получить в электронном виде", - отметил Громова.

"К такой процедуре, как выдача паспорта это не будет относится никогда, также как и к ряду других услуг, для которых требуется личное присутствие. Но такие услуги, как получение парковочного разрешения, можно и нужно получать в электронном виде", - подчеркнула директор.

Она также добавила, что среднее время ожидания в очередях в многофункциональных центрах на текущей неделе составило четыре с половиной минуты, достигнув нового рекордного значения.