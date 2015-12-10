В московских МФЦ можно будет зарегистрировать ИП и юрлицо

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель и юридическое лицо можно будет в московских МФЦ (центрах "Мои документы"). Об этом в интервью m24.ru рассказала руководитель УФНС России по Москве Марина Третьякова. Ранее в рамках пилота можно было зарегистрировать юрлица только в МФЦ Басманного района.

"Сейчас в МФЦ Басманного района города Москвы в рамках пилота предоставляется госуслуга "Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, крестьянского (фермерского) хозяйства" при их создании. Мы предложили расширить пилотный проект на все территориальные отделения МФЦ Москвы", – сказала Марина Третьякова.

По ее словам, в настоящее время с центрами госуслуг достигнута договоренность о расширении пилотного проекта на филиалы ГБУ МФЦ города Москвы районов Арбат, Замоскворечье, Красносельский, Таганский, Хамовнический, Мещанский, Пресненский. "Предоставление госуслуги начнется после внесения изменений в совместные документы", – отметила она, не указав точных сроков.

Напомним, что с июля в центрах "Мои документы" горожане могут получить консультации по налоговым вопросам. В частности, москвичи могут узнать о действующих налогах и сборах и порядке их уплаты, а также им предоставят информацию, содержащиеся в реестре дисквалифицированных лиц, выписку из ЕГРИП и ЕГРЮЛ, справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов.