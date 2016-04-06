Работники центров "Мои документы" помогли задержать разыскиваемого мужчину

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Работники центров "Мои документы" задержали мужчину, находящегося в уголовном розыске, а также пресекли попытки регистрации детей по поддельным документам, сообщает пресс-служба Многофункциональных центров предоставления госуслуг Москвы.

В центр госуслуг Северного и Южного Тушина обратились две уроженки Киргизии, с целью получить свидетельство о рождении своих детей. Будучи гражданками другого государства обе женщины должны были предоставить заверенный перевод документов на русский язык. Однако в бумагах отсутствовали подписи нотариуса и переводчика, которые должны были стоять в соответствии с законодательством.

В ходе проверки выяснилось, регистрационный номер документов обеих женщин оказался поддельным и нотариус не имеет к этому никакого отношения. В этой связи руководитель центра обратилась в правоохранительные органы.

Еще один случай произошел в центре госуслуг Северного Чертанова. Гражданин собирался получить там справку о наличии/отсутствии судимости. Однако во время проверки документов специалисты обнаружили, что данный человек находится в федеральном розыске по подозрению в совершении уголовного преступления.

В результате сотрудники МФЦ задержали подозреваемого по просьбе представителей столичного главка МВД, после чего, когда мужчина снова посетил центр, его задержали полицейкие. За оказание помощи в проведении операции коллектив центра госуслуг Чертаново Северное получил благодарность от районного отделения полиции.