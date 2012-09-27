МЧС доставит в Москву парашютистку, пострадавшую на состязаниях в США

Из Лос-Анджелеса в Москву вылетел самолет с российской парашютисткой Ириной Синициной на борту. Девушка находится в коме после неудачного группового прыжка, когда, запутавшись в стропах, она не смогла открыть запасной парашют

Самолет МЧС России прилетел в Лос-Анджелес, чтобы забрать оттуда в Москву пострадавшую российскую парашютистку, чемпионку мира и Европы Ирину Синицыну.

"В 21.20 мск самолет "Ил-62" МЧС РФ приземлился в аэропорту Лос-Анджелеса", - сообщили РИА Новости в управлении информации министерства.

По словам собеседника агентства, планируется, что борт заберет спортсменку в течение полутора часов и вылетит обратно в Россию.

Синицына днем 23 сентября получила черепно-мозговую травму при попытке установить новый мировой рекорд по скай-дайвингу на аэродроме "Перрис Велей" (Калифорния). Как передает агентство "Интерфакс", в воздухе спортсменка столкнулась с другим участником прыжка, запуталась в стропах и не смогла своевременно открыть запасной парашют.

После инцидента россиянка была доставлена в госпиталь Морено-Валли в пригороде Лос-Анджелеса. Сейчас женщину доставили в аэропорт Лос-Анджелеса вертолетом. С момента несчастного случая она находится в коме, ее состояние оценивается как тяжелое.