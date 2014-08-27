Школы Московской области готовы к учебному году - МЧС

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Сотрудники подмосковного управления МЧС проверили все школы Московской области на предмет противопожарной безопасности, к новому учебному году школы готовы, сообщил заместитель начальника ведомства Федор Замышляев.

Совместная с министерством образования РФ проверка состояния школьных и дошкольных образовательных учреждений началась еще в феврале 2014 года. "Месяц назад у нас была одна проблемная школа в Апрелевске. Но были выделены деньги, и сейчас все замечания там устранены", - передает слова Замышляева Агентство "Москва".

Он добавил, что 20 августа в регионе начался месячник по противопожарной безопасности учебных заведений: проводятся тренировки с персоналом школ, тренинги и инструктажи. На 9 сентября назначен единый для всех школ Подмосковья день тренировок.

Ранее заместитель начальника ГУ МЧС России по Москве Юрий Беседин сообщал, что не все столичные школы готовы к началу учебного года. Проверки пожарной безопасности не прошли 125 учреждений. Инспекторы заметили неисправность электросетей, отсутствие нужного количества огнетушителей. Кроме того, отмечается плохое состояние путей эвакуации. Школам предписано исправить нарушения.

К середине августа спасатели осмотрели около 3 тысяч столичных общеобразовательных учреждений (более 60% от общего количества). Оставшиеся проверки будут проведены до 1 сентября и все учреждения будут готовы к работе.