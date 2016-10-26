Экс-начальница управления МЧС стала фигуранткой дела о краже 12 млн рублей

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Бывший начальник управления медико-психологического обеспечения МЧС Ольга Лебедева стала фигуранткой дела о хищении более 12 миллионов рублей, сообщил в интервью ТАСС замруководителя Главного следственного управления СКР по Москве Андрей Стрижов.

По данным следствия, Лебедева совместно со своим заместителем и двумя директорами компании "Мед-Сервис" приобрела за счет бюджета оборудование по цене, почти вдвое превышающей его настоящую стоимость, присвоив разницу.

К какому периоду времени относится преступление, неизвестно, но Лебедева возглавила управление в 2009 году, а несколько лет назад она уволилась.