Старые снаряды - новые проблемы

ИТАР-ТАСС

В Москве и области очень часто находят гранаты, снаряды и мины, оставшиеся в земле со времен Великой Отечественной войны. 8 июля, как сообщает "Вечерняя Москва", несколько школьников нашли снаряд и стали кидать его на магнитную доску. Снаряд взорвался.

Как нам рассказал наш читатель, на 55-м километре Калужского шоссе, рядом с деревней Каменка, 21 июля были обнаружены две гранаты и пять бутылок с зажигательной смесью. Прибывшие на место сотрудники полиции эвакуировали жителей окрестных домов, саперная бригада МЧС забрала опасные находки.

Руководитель поискового отряда "Тризна" Андрей Кравченко в интервью "Вечерней Москве" сказал, что наибольшее количество снарядов и мин времен ВОВ находится в Наро-Фоминском, Истринском, Можайском и Волоколамском районах Подмосковья.

Как пишет блогер Gistory, в Москве за год находят 200-300 боеприпасов, из которых порядка 50-60 лежали там со времен войны. Больше всего боеприпасов, по его словам, было найдено на западе Москвы.

"Москва 24" публикует инструкцию МЧС России, о том, что делать в таких ситуациях:

1.При обнаружении предметов, вызывающих подозрение, немедленно поставить в известность дежурную службу объекта (там, где она есть) и сообщить полученную информацию в дежурную часть органов МВД. При этом назвать точный адрес и название организации, где обнаружено взрывное устройство, а также номер телефона.

2. До прибытия сотрудников милиции принять меры к ограждению подозрительного предмета и недопущению к нему людей в радиусе до 50 - 100 метров. Эвакуировать из здания (помещения) персонал и посетителей на расстоянии не менее 200 метров.

3. По прибытии специалистов по обнаружению взрывного устройства действовать в соответствии сих указаниями.

Категорически запрещается:

- самостоятельно предпринимать действия, нарушающие состояние подозрительного предмета, трогать или перемещать его и другие предметы, находящиеся с ним в контакте;

- заливать жидкостями, засыпать грунтом или накрывать обнаруженный предмет тканевыми и другими материалами;

- пользоваться электро-, радиоаппаратурой, переговорными устройствами или рацией вблизи обнаруженного предмета, переезжать на автомобиле;

- оказывать температурное, звуковое, световое, механическое воздействие на взрывоопасный предмет;

- нельзя прикасаться к взрывоопасному предмету, находясь в одежде с синтетическими волокнами.

Единый "телефон доверия" МЧС: (499) 449-99-99.

Оперативный дежурный центра по проведению спасательных операций особого риска: (495) 424-00-33.