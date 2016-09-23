МЧС полгода назад выявило нарушения на сгоревшем в Гольянове складе

Специалисты МЧС полгода назад выявили нарушения на сгоревшем московском складе. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

На объекте в Гольянове отсутствовали системы автоматического тушения пожара и удаления дыма. Предписания об их устранении не были исполнены.

Глава МЧС Владимир Пучков побывал на месте пожара на Амурской улице. Он распорядился вдвое увеличить количество лабораторий для выяснения причин трагедии.

На встрече с Владимиром Путиным Пучков отметил, что погибшие при пожаре спасатели проявили "профессионализм, мужество и самоотверженность". Он подчеркнул ,что сейчас следственные органы совместно с МЧС работают над выявлением причин этой трагедии.