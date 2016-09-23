МЧС полгода назад выявило нарушения на сгоревшем в Гольянове складе

Специалисты МЧС полгода назад выявили нарушения на сгоревшем московском складе. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".
На объекте в Гольянове отсутствовали системы автоматического тушения пожара и удаления дыма. Предписания об их устранении не были исполнены.
Глава МЧС Владимир Пучков побывал на месте пожара на Амурской улице. Он распорядился вдвое увеличить количество лабораторий для выяснения причин трагедии.
На встрече с Владимиром Путиным Пучков отметил, что погибшие при пожаре спасатели проявили "профессионализм, мужество и самоотверженность". Он подчеркнул ,что сейчас следственные органы совместно с МЧС работают над выявлением причин этой трагедии.
К 22:30 площадь пожара увеличилась до четырех тысяч квадратных метров, ему была присвоена четвертая категория сложности. Локализовать возгорание удалось только к двум часам ночи.
При тушении огня погибли восемь пожарных.
В столичном управлении Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности".
23 сентября стали известны имена восьми погибших в огне пожарных:
- Юрчиков Александр Васильевич – полковник внутренней службы, начальник службы пожаротушения федеральной противопожарной службы 22 ПСО ФПС по Москве. Награжден медалями МЧС России "За отвагу на пожаре", "За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", "Маршал Василий Чуйков", "XXV лет МЧС России", нагрудными знаками МЧС России "За заслуги" и "За отличие".
- Акимов Алексей Владимирович – майор внутренней службы, начальник 46 пожарно-спасательной части федеральной противопожарной службы 23 ПСО ФПС по Москве. Награжден ведомственной медалью "Маршал Василий Чуйков".
- Георгиев Роман Андреевич – капитан внутренней службы, заместитель начальника отдела проведения аварийно–спасательных работ Управления пожарно-спасательных сил ГУ МЧС по Москве. Награжден нагрудным знаком МЧС России "За заслуги", медалями МЧС России "За отвагу на пожаре", "Участнику ликвидации последствий ЧС", "Маршал Василий Чуйков".
- Коренцов Александр Владиславович – старший лейтенант внутренней службы, замначальника 59 пожарно–спасательной части федеральной противопожарной службы 22 ПСО ФПС по Москве. Награжден нагрудным знаком МЧС России "За заслуги", медалью МЧС России "Участнику ликвидации последствий ЧС".
- Андрюшкин Павел Сергеевич – прапорщик внутренней службы, старший пожарный 59 пожарно–спасательной части федеральной противопожарной службы 22 ПСО ФПС по Москве. Награжден медалью МЧС России "Маршал Василий Чуков".
- Голубев Николай Алексеевич – прапорщик внутренней службы, старший пожарный 47 пожарно–спасательной части федеральной противопожарной службы 21 ПСО ФПС по Москве. Начал службу в 18 лет в должности пожарного 59 пожарной части Московской области.
- Синелобов Сергей Владимирович – прапорщик внутренней службы, пожарный 47 пожарно–спасательной части федеральной противопожарной службы 21 ПСО ФПС по Москве. Награжден медалью МЧС России "Маршал Василий Чуков".
- Макарочкин Павел Геннадиевич – старшина внутренней службы, старший пожарный 59 пожарно–спасательной части федеральной противопожарной службы 22 ПСО ФПС по Москве. Награжден медалями МЧС России "За отвагу на пожаре" и "Участнику ликвидации последствий ЧС".