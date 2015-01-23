Три человека погибли в результате пожара на востоке столицы

В пожаре на востоке Москвы погибли три человека

Три человека погибли при пожаре на востоке Москвы, об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России.

Пожар произошел в доме на улице Молдагуловой около трех часов ночи. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту пожара в 2 часа 45 минут. Площадь возгорания составляла 50 квадратных метров.

Сотрудники МЧС спас 21 человека из горящего подъезда, из них два ребенка. В 3.46 пожар полностью ликвидирован.

В ходе проверки в сгоревшей квартире обнаружены тела трех человек. Их личности устанавливаются. В настоящее время устанавливаются причины возникновения пожара. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.