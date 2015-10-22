При пожаре на Ореховом бульваре пострадали несколько человек

Фото: moscow.mchs.ru

Несколько человек пострадали в результате пожара в одноэтажной хозяйственной постройке на Ореховом бульваре. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

Сообщение о пожаре по адресу Ореховый бульвар, дом 43 поступило на пульт дежурного в 5.53. "Происходил пожар в одноэтажном отдельно стоящем сильно захламленном здании, используемом под хранение хозяйственного инвентаря", – рассказали в пресс-службе.

Огонь охватил все строение площадью 5 на 5 метров. Ликвидировать пожар удалось в 7.03.

В четверг утром в СМИ появилась информация о том, что на станции "Шипиловская" московской подземки произошло задымление и что источником дыма стал пожар в хозяйственной постройке на Ореховом бульваре. По данным некоторых изданий, дым попал в тоннель, а затем и на перрон через систему вентиляции. В столичном метрополитене назвали эту информацию ложной.