С начала года пожарные спасли почти 3 тысячи человек

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

За первое полугодие сотрудники столичного главка МЧС России спасли более 2,8 тысяч человек в ходе чрезвычайных происшествий, сообщил начальник управления Илья Денисов.

По его словам, это наивысшая оценка работы гарнизона пожарной охраны, передает Агентство "Москва". Одним из приоритетов для них является снижение числа погибших, совершенствование деятельности гарнизонов пожарной охраны и развитие системы "Безопасный город" и системы "112".

Денисов отметил, что количество пожаров, происшествий на воде и дорогах за первые шесть месяцев года снизилось.

Напомним, 12 июля на территории промзоны в Ленинском районе Московской области горят складские помещения. Огонь вспыхнул около 12.00 рядом с селом Беседы. Оно расположено недалеко от пересечения Бесединского Шоссе и МКАД. На место выехали пожарные составы. По сообщениям очевидцев, дым окутал почти всю набережную.

8 июля произошел пожар на территории ЗИЛа. Огонь вспыхнул в административном здании на территории завода около 13.00. По предварительным данным, возгорание возникло из-за нарушений техники безопасности во время проведения в здании сварочных работ.

Пожарным удалось спасти из огня четырех человек. На месте ЧП работали 86 человек личного состава и 29 единиц техники, а также три вертолета и 2 катера.

По данным МЧС, в 15.42 пожар был локализован, а в 18.17 полностью ликвидирован. Площадь пожара превысила две тысячи квадратных метров. Даже спустя несколько часов после того, как пламя было ликвидировано, огнеборцы занимались проливкой сгоревшего здания.