На Кутузовском проспекте сгорело здание бывшего пивзавода

Пожарные разбирают завалы бывшего пивзавода на Кутузовском проспекте

Около 70 расчетов МЧС тушили пожар на территории бывшего Бадаевского (Трехгорного) пивоваренного завода на Кутузовском проспекте, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.

Загорание произошло в административном здании старой постройки по адресу: Кутузовский проспект, дом 12, строение 1. Площадь пожара составила порядка 5,5 тысячи квадратных метров. Пожару была присвоена третья категория сложности.

В горящем здании произошли обрушения кровли, строительных конструкций и перекрытий первого этажа. Угрозы близлежащим домам не было.

К месту ЧП был вызван пожарный корабль "Евгений Чернышов" для организации подачи воды из Москвы-реки.

На место происшествия также была направлена спецлаборатория МЧС для проведения замеров содержания вредных примесей в воздухе в районе пожара. По результатам замеров, предельно-допустимая концентрация вредных примесей не была превышена.

В 4:50 пожар был ликвидирован. В настоящее время проводятся работы по разбору завалов и проливке водой отдельных тлеющих конструкций. Сведений о пострадавших пока не поступало.