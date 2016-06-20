На месте пожара на фабрике во Фрязине нашли тела двух спасателей

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

На месте пожара на мебельной фабрике городе Фрязино в Подмосковье найдены тела двух пожарных, сообщили в пресс-службе подмосковного управления МЧС.

"В ходе разбора завалов и поисковых работ сегодня обнаружены тела двух пожарных, числившихся пропавшими без вести", – уточнили в ведомстве.

Пожар начался 16 июня вечером. Загорелось одноэтажное здание, в котором располагается итальянская мебельная фабрика Moder. Площадь пожара составила более 3700 квадратных метров, произошло обрушение кровли на площади 1800 квадратных метров. Пожару была присвоена третья категория сложности.

На ликвидацию открытого горения потребовалось 12 часов, к тушению пожара были привлечены 149 человек и 50 единиц техники. В ходе тушения пожара были обнаружены тела троих сотрудников отдела сбыта: двоих женщин и мужчины.