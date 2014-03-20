Чрезвычайных ситуаций во время паводка в столице не ожидается - МЧС

Фото: ИТАР-ТАСС

Чрезвычайных ситуаций в связи с паводком в столичном регионе не ожидается, сообщил Агентству "Москва" заместитель главы МЧС России Владимир Степанов.

"Дела с паводком в московском регионе обстоят хорошо. Условия в этом году комфортные, все мероприятия МЧС провело заблаговременно. Вероятность опасных ситуаций минимальна. Мы не исключаем, что локальные ЧС могут произойти, но на общую картину в регионе они не повлияют", - сказал Степанов.

Ранее начальник московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Василий Марьян заявил, что по прогнозам МЧС вскрытие ледяных покровов на реках Москвы и паводок придут в столицу на две недели раньше обычного. Обычно паводок начинается в первой или второй половине апреля. В 2014 году, по прогнозам, паводок ожидается в конце марта.

Обеспечивать безопасность в столичном регионе будут 370 оперативно работающих спасателей на воде, 23 поисково-спасательные станции, 16 судов на воздушной подушке, 42 моторных и немоторных плавсредства, 82 комплекта водолазного снаряжения и 23 комплекта спасения. Кроме того, на территории Троицкого и Новомосковского округа будет проводиться постоянный мониторинг водных объектов.