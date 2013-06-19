На полигоне под Самарой перестали взрываться снаряды

Фото: 63.mchs.gov.ru

На военных складах в Чапаевске Самарской области перестали взрываться снаряды, опасности возобновления взрывов нет.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на первого замначальника Приволжского регионального центра ЧС Андрея Третьякова. По его словам, главные задачи спасателей на данный момент – вернуть жителей в свои дома и обследовать жилой сектор на наличие неразорвавшихся боеприпасов.

Напомним, вечером 18 июня на полигоне в городе Чапаевск произошла детонация снарядов, и после этого начался пожар. На складе хранилось несколько миллионов снарядов, радиус опасной зоны составлял пять километров. Рядом находятся несколько населенных пунктов, оттуда эвакуировали людей.

Покинули свои дома несколько сотен человек, медицинская помощь потребовалась 34 пострадавшим, пятеро из них госпитализированы. Как сообщают специалисты, из-за постоянных взрывов они пока не могут подойти к складу и приступить к тушению пожара.