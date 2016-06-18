В ТиНАО ликвидирован пожар в частном доме

Ликвидирован пожар в частном доме В Троицком округе Москвы, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС. Пострадавших нет.

Дом загорелся в деревне Семенково. Пожар ликвидировали в 17:45. Площадь возгорания составила 48 квадратных метров. К тушению пожара было привлечено 16 спасателей и четыре единицы техники.

Накануне произошел пожар в многоквартирном доме на западе столицы. По данным МЧС, пострадал один человек.

Пожарно-спасательные подразделения Москвы планируют применять современные переносные тепловизоры – камеры ночного видения. В настоящий момент закуплено девять таких устройств.

Портативные камеры ночного видения с точностью до градуса определят температуру в помещении. В местах сильного задымления они помогут быстро найти и спасти человека, а также точно определить очаги возгорания. Встроенная видеокамера даст четкую картинку с места пожара или ЧC.