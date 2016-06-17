Сотрудники МЧС спасают уток из пруда с кипятком

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Сотрудники МЧС спасают уток из пруда на юге Москвы, куда течет кипяток после прорыва трубы, сообщили сетевому изданию m24.ru в пресс-службе главного управления МЧС России по Москве.

Авария с горячим водоснабжением произошла на Варшавском шоссе в районе дома № 133. На месте происшествия спасатели выяснили, что горячая вода поступает в пруд и может навредить его обитателям.

"Сотрудники МЧС до сих пор занимаются спасением уток и их птенцов. Из пруда вытащили около 20 пернатых", – пояснили в МЧС.

Спасенных уток отправят в Центр передержки диких животных департамента природопользования.

Прошедшей зимой сотрудники МЧС несколько раз проводили операцию по спасению лебедей, которые остались зимовать в столице. В одном случае, самец не оставил раненую самочку и не улетал в теплые края.

Благородных птиц передали на последующую реабилитацию в Центр диких животных под Яхромой.