Спасатели вытащили из воды тонувшего в Москве-реке мужчину

Фото: m24.ru/Лидия Широнина
Спасатели вытащили из воды, тонувшего в Москве-реке на юге Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.
Инцидент произошел в 50 метрах от берега, в районе улицы Ленинская Слобода, дом № 26. Сотрудники поисково-спасательной станции "Крымский мост" вытащили мужчину из реки. Пострадавшего передали бригаде скорой помощи.
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ПРОЧНОСТЬ ЛЬДА
- Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров в соленой;
- Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета – прочный, белого – прочность его в два раза меньше, матово-белый или с желтоватым оттенком – ненадежен;
- В устьях рек и протоках прочность льда ослаблена;
- Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов, камыша.