Спасатели вытащили из воды тонувшего в Москве-реке мужчину

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Спасатели вытащили из воды, тонувшего в Москве-реке на юге Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.

Инцидент произошел в 50 метрах от берега, в районе улицы Ленинская Слобода, дом № 26. Сотрудники поисково-спасательной станции "Крымский мост" вытащили мужчину из реки. Пострадавшего передали бригаде скорой помощи.