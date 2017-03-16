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16 марта 2017, 17:04

ЧП

Спасатели вытащили из воды тонувшего в Москве-реке мужчину

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Спасатели вытащили из воды, тонувшего в Москве-реке на юге Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.

Инцидент произошел в 50 метрах от берега, в районе улицы Ленинская Слобода, дом № 26. Сотрудники поисково-спасательной станции "Крымский мост" вытащили мужчину из реки. Пострадавшего передали бригаде скорой помощи.

Для безопасного выхода на лед толщина слоя должна оставлять не менее 25 сантиметров.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ПРОЧНОСТЬ ЛЬДА
  • Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров в соленой;
  • Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета – прочный, белого – прочность его в два раза меньше, матово-белый или с желтоватым оттенком – ненадежен;
  • В устьях рек и протоках прочность льда ослаблена;
  • Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов, камыша.
МЧС спасатели пострадавшие чп

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