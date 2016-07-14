Сотрудники МЧС 1,5 тысячи раз выезжали для устранения последствий урагана

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Сотрудники МЧС более 1,5 тысячи раз выезжали для устранения последствий урагана, обрушившегося на столичный регион в среду, сообщил журналистам замначальника главного управления МЧС России по Москве Андрей Мищенко.

По его словам, девять раз сотрудники МЧС выезжали на сообщения о разрушении кровли, на падение деревьев на автомобили – 194 раза, на проезжую часть – 765 раз, на опоры освещения и рекламные щиты – 28 раз, и на балконы – три раза, передает Агентство "Москва".

Для ликвидации последствий стихии всего задействовали более 13 тысяч человек и более 1,3 тысячи единиц техники, в том числе от МЧС России – 325 сотрудников и 67 единиц техники.

Вечером в среду в Москве и Подмосковье прошла сильнейшая гроза с ливнем, крупным градом и штормовым ветром. За ночь на город выпало порядка 30 процентов месячной нормы осадков.

Последний раз такой грозовой фронт с ураганным ветром был зафиксирован в городе почти 20 лет назад, в 1998 году.

Бороться с последствиями город начал сразу, как только гроза стихла. Всю ночь коммунальные службы распиливали поваленные деревья, расчищали стоки от веток и листьев, откачивали накопившуюся в низинах воду.