Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 апреля 2015, 17:13

Безопасность

Жилой дом в Новой Москве загорелся из-за сухой травы

Фото: ТАСС

В Новой Москве во время пожара в хозяйственной пристройке огонь по сухой траве перекинулся на жилой дом, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

Инцидент произошел в деревне Мешково.

Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.

В тушении пожара участвовали 12 человек и три единицы техники.

В МЧС напоминают, что сжигание сухой травы на территории Москвы запрещено.

Ссылки по теме


Накануне сообщалось, что из-за неконтролируемого пала сухой травы сгорели 118 жилых домов в Хакассии. Ситуацию усугубили сухая погода и порывистый ветер силой до 30 метров в секунду. От пожаров пострадало более 70 человек.

В спасательных работах были задействованы 8 самолетов и вертолетов. В республике был введен режим чрезвычайной ситуации.

В конце марта сухая трава загорелась на северо-востоке столицы у МКАД. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на большую площадь. Дым отнесло в сторону трассы, что значительно снизило видимость на кольцевой.

Сайты по теме


МЧС пожары чп сухая трава

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика