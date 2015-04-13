Жилой дом в Новой Москве загорелся из-за сухой травы

Фото: ТАСС
В Новой Москве во время пожара в хозяйственной пристройке огонь по сухой траве перекинулся на жилой дом, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.
Инцидент произошел в деревне Мешково.
Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.
В тушении пожара участвовали 12 человек и три единицы техники.
В МЧС напоминают, что сжигание сухой травы на территории Москвы запрещено.
Накануне сообщалось, что из-за неконтролируемого пала сухой травы сгорели 118 жилых домов в Хакассии. Ситуацию усугубили сухая погода и порывистый ветер силой до 30 метров в секунду. От пожаров пострадало более 70 человек.
В спасательных работах были задействованы 8 самолетов и вертолетов. В республике был введен режим чрезвычайной ситуации.
В конце марта сухая трава загорелась на северо-востоке столицы у МКАД. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на большую площадь. Дым отнесло в сторону трассы, что значительно снизило видимость на кольцевой.
