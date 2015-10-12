МЧС опровергло информацию об эвакуации из офиса "Билайна"

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В МЧС не подтвердили информацию о произошедшей эвакуации людей из головного офиса "Билайн". В ведомстве m24.ru сообщили, что сигнала о ЧП к ним не поступало и на место никто не выезжал.

Ранее ряд СМИ распространил информацию об эвакуации людей из офиса "Билайн" на Большой Серпуховской улице. В частности сообщалось, что возле офиса чувствуется запах газа.

Однако, как сообщили m24.ru в Мосгазе, офис сотового оператора, который находится в Замоскворечье, недалеко от станции метро "Серпуховская" не газифицирован.