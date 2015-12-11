Пожар на Тушинском машиностроительном заводе локализован

"Вечер": Внутри горящего ангара взрываются емкости с краской и газом

Пожар на Тушинском машиностроительном заводе в Москве локализован и в ближайшие часы его потушат, сообщает пресс- служба столичного главка МЧС России.

"В 00:16 объявлена локализация пожара. Пострадавших нет", – отметили в ведомстве.

Отметим, что пожар на территории машиностроительного завода в Тушине стал крупнейшим в столице за последние 25 лет.

Пожар по адресу: улица Новопоселковая дом 6, корпус 40 начался в четверг около 21.00. На территории ТМЗ загорелся один из ангаров. Площадь возгорания составляет 15 тысяч квадратных метров (для сравнения, площадь футбольного поля – порядка 7,1 тысячи квадратных метра). У здания частично обрушилась кровля и стены. Также сообщалось о том, что огонь перекинулся на два соседних пятиэтажных здания.

Сначала возгоранию был присвоен второй ранг сложности, потом его повысили до четвертого из пяти возможных, а затем снова снизили до второго.

На борьбу с огнем были привлечены около 50 боевых расчетов, всего более 140 пожарных.

Очевидец пожара в прямом эфире телеканала "Москва 24" рассказал о первых минутах после возгорания.

"Сначала было большое задымление, потом начали сыпаться искры, подъехали пожарные. Мы поняли, что горит этот огромный ангар, он изнутри, я знаю, обит каким-то шумоизоляционным материалом, видимо, этот материал загорелся, стены и потолок", – пояснил мужчина.

По словам другого очевидца, пожар произошел в 4-м цехе, где ранее собирался орбитальный корабль "Буран". Сейчас завод не функционирует и большая часть помещений сдается в аренду.